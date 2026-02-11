La Tangenziale Nord si avvicina a diventare realtà. Dopo anni di promesse e discussioni, finalmente si lavora per fermare il traffico di passaggio che da sempre attraversa Vaprio. La speranza di liberare il borgo dall’inquinamento e dal caos si fa più concreta, mentre le ruspe iniziano a muoversi e le settimane di attesa sembrano ormai giunte al termine.

Della Tangenziale Nord si è cominciato a parlare nel 2003, risale a più di 20 anni fa il sogno accarezzato da Vaprio di cancellare il traffico parassita che ogni giorno soffoca il borgo di Leonardo. Dopo tanto tempo, l’opera è realtà e il 28 febbraio sarà inaugurata ufficialmente. Cantiere finito in 23 mesi, rapidamente rispetto alla lunghissima gestazione dell’infrastruttura. Un investimento da 2,6 milioni, 1,75 dei quali in arrivo dalla Regione per collegare le Sp 525 e 104. La bretellina unirà la variante alle provinciali spostando il traffico dal centro storico, una cartolina per amanti dell’arte oggi intasato da macchine di passaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenziale Nord: ci siamo. Il sogno anti smog è quasi realtà : "Stop al traffico di passaggio"

