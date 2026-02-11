Tamponamento sulla SS36 dopo Arosio | coda interminabile verso Lecco

Da quicomo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tamponamento tra due auto sulla strada statale 36, poco dopo Arosio, ha causato una lunga coda che si estende fino verso Lecco. Le auto coinvolte si sono scontrate, bloccando il traffico e creando disagi ai tanti automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento la circolazione resta molto rallentata.

Un incidente stradale tra due auto ha mandato in tilt la ss36 nella prima serata di oggi, con una coda interminabile in direzione Lecco. Lo scontro è avvenuto nel tratto subito dopo Arosio, lungo l’asse principale che collega la Brianza al Lecchese, in un punto già spesso critico per flussi e.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

