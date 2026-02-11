Tamponamento sulla SS36 dopo Arosio | coda interminabile verso Lecco

Un incidente tra due auto si è verificato questa sera sulla strada statale 36, poco dopo Arosio. L’incidente ha causato una lunga coda che si estende fino verso Lecco, bloccando completamente il traffico in quella direzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non si conoscono ancora i dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La viabilità rimane molto difficile e si consiglia di evitare l’area.

Un incidente stradale tra due auto ha mandato in tilt la ss36 nella prima serata di oggi, con una coda interminabile in direzione Lecco. Lo scontro è avvenuto nel tratto subito dopo Arosio, lungo l'asse principale che collega la Brianza al Lecchese, in un punto già spesso critico per flussi e velocità. Secondo la segnalazione, nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone, un uomo di 61 anni e due donne di 63 e 70 anni. Sul posto sono stati attivati i soccorsi e gli enti competenti per la gestione della viabilità e della messa in sicurezza. L'allarme è scattato poco dopo le 18. L'incidente ha richiesto l'arrivo dei mezzi di emergenza e il supporto per la gestione dell'area, con ripercussioni immediate sulla circolazione.

Mercoledì 10 dicembre si è verificato un incidente sulla SS36, con uno schianto e tamponamento tra due veicoli nei pressi di uno degli svincoli in direzione Nord.

Maxi tamponamento tra sei veicoli sulla Statale 36: traffico in tilt verso MilanoSei veicoli coinvolti in un maxi tamponamento tra Seregno e Desio, sulla Statale 36: traffico in tilt e un ferito trasportato in ospedale. notizie.it

Non ci sono nuovo Quarto ponte né interventi di messa in sicurezza, svincoli e piste ciclabili che tengano. È bastato un tamponamento non grave per paralizzare sia la superstrada, sia Lecco, sia i principali collegamenti di tutto il circondario. Problemi pure in c - facebook.com facebook