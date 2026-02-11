Da Taglio di Po, nel Polesine, fino a Venezia, una piccola bottega ha realizzato una personalizzazione esclusiva per un grande brand internazionale. Sogniricamati, il nome che si nasconde dietro il lavoro, ha trasformato un pezzo di artigianato locale in un prodotto di lusso, attraversando palazzi nobiliari e atmosfere da grande evento. La storia dimostra che anche l’artigianato più tradizionale può arrivare lontano, se fatto con precisione e passione.

La richiesta era chiara: realizzare una personalizzazione dal vivo sui prodotti acquistati dagli ospiti, ricamando iniziali in filo d’oro. Un dettaglio che, nel mondo premium, non è un semplice “servizio in più”, ma un elemento che trasforma l’acquisto in esperienza. Non solo un oggetto bello: un oggetto che diventa proprio, irripetibile, legato a un momento preciso e a un gesto artigianale eseguito davanti agli occhi del cliente. Dietro l’eleganza del risultato, c’è un lavoro spesso invisibile: la logistica. Trasportare una macchina da ricamo professionale a Venezia significa affrontare una piccola impresa fatta di passaggi, cambi di mezzo, tempi stretti e, inevitabilmente, l’ultimo tratto “alla veneziana”: tra calli, ponti e folla. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Taglio di Po ricama il lusso a Venezia: “Sogniricamati” protagonista di una personalizzazione esclusiva per un grande brand internazionale

Approfondimenti su Taglio di Po Venezia

Il brand di lusso presenta una soluzione innovativa nel settore del wellness: una capsula della longevità che promuove la rigenerazione di mente e corpo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Taglio di Po Venezia

Padre Alessandro Domenicale si spegne a 93 anni: era l'ultimo sacerdote nativo di Taglio di Po dei Frati minori francescaniTAGLIO DI PO (ROVIGO) - L'ultimo sacerdote nativo di Taglio di Po, terra di molte vocazioni religiose, per donne (consacrate in diversi ordini) e uomini (laici e sacerdoti, sia diocesani che in ordini ... ilgazzettino.it

Taglio di Po, il Museo Regionale della Bonifica si rinnova grazie ai fondi PnrrUn monumento che ricorda la Bonifica del Delta del Po. Ne è passata di acqua da quando l'ex Idrovora di Ca' Vendramin a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, ha smesso di funzionare. Realizzata nel ... rainews.it

Iniziamo a parlare un po’ di Amore Lo facciamo con un nuovo arrivo: giacca in velluto ricamata, taglio over, in edizione limitata, perfetta come regalo, anche a voi stesse… Intanto continuano i saldi al 50% sulla collezione invernale… Cosamimettooggi la - facebook.com facebook