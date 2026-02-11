David, padre premuroso, si prepara ad affrontare un giorno importante. Ha lasciato il figlio dalla suocera e si sta dirigendo verso l’ospedale, dove la moglie sta per partorire il secondo bambino. La tensione è palpabile mentre si avvicina al momento cruciale.

David è un padre premuroso che, dopo aver lasciato il figlio dalla suocera, si dirige verso l’ospedale dove la moglie sta per dare alla luce il loro secondo bambino. È alla guida della sua auto quando, all’improvviso, all’interno di un parcheggio, un uomo dai capelli rosso fuoco e vestito con un appariscente completo scarlatto si materializza nell’abitacolo e gli punta una pistola alla tempia. Lo sconosciuto pretende che David lo accompagni in un luogo non specificato, ignorando le suppliche e le richieste di spiegazioni. In Sympathy for the Devil, quello che inizia come un sequestro in piena regola si trasforma in un viaggio sempre più surreale attraverso i sobborghi di Las Vegas. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sympathy for the Devil: un teso thriller con un diabolico Nicolas Cage – Recensione

