Svolta con il decreto sicurezza | Aumenteremo vigili e telecamere grazie all’imposta di soggiorno

Il governo annuncia una svolta nel decreto sicurezza. Prevede di aumentare il numero di vigili e installare più telecamere in città, utilizzando i fondi dell’imposta di soggiorno. Le risorse raccolte con questa tassa potranno essere usate anche per migliorare la sicurezza nei Comuni. La novità arriva mentre si cerca di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di rendere più sicure le strade italiane.

L’incasso dell’ imposta di soggiorno "potrà essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza da parte dei Comuni". Così è previsto (all’articolo 6) nel nuovo decreto sicurezza, approvato il 5 febbraio dal consiglio dei ministri. "Era proprio quello che chiedevamo da mesi attraverso il nostro emendamento – ricordano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Juri Magrini – E che avevamo proposto direttamente al ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in occasione della sua visita al Meeting nell’agosto scorso". In attesa di capire quanti soldi potrà effettivamente utilizzare, Rimini si intesta la battaglia portata avanti con Anci (l’Associazione nazionale dei Comuni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riccardo De Corato di Fratelli d'Italia presenta la sua visione della Milano ideale, focalizzandosi su misure per aumentare la sicurezza.

