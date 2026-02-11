Svastiche sulla scuola a Garbagnate | condanna unanime

Questa mattina, la scuola Morante di Garbagnate Milanese si è svegliata con una brutta sorpresa. Sul muro sono spuntate alcune svastiche, un gesto che ha scosso studenti e insegnanti. La comunità scolastica condanna con fermezza questo atto di vandalismo, chiedendo il massimo impegno contro ogni forma di odio. Nessuno si aspettava di trovarsi di fronte a un episodio così grave, che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra tutti i presenti.

