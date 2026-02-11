Suspected sabotage hits rail line to Italian Olympic venues no service disruption

Questa mattina la linea ferroviaria che porta alle sedi olimpiche di Bormio e Livigno ha subito un danno. Non ci sono stati interruzioni del servizio, ma i tecnici stanno verificando le cause del danneggiamento, che sembra essere di natura dolosa. La polizia ha avviato le indagini per capire chi possa essere dietro a questo gesto. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha scosso gli organizzatori delle Olimpiadi invernali.

On Saturday, the first full day of the Milano Cortina Olympic Games, rail infrastructure was damaged near Bologna, causing delays of up to 2-12 hours on high-speed, Intercity and regional services. The fire overnight near Abbadia Lariana, on the eastern shore of Lake Como, burnt seven cables in a trackside switching unit on the Lecco–Tirano line. Police said the remains of a bottle of flammable liquid were found at the site. An investigation has been opened and early assessments point to arson as the likely cause, they said. L'incendio avvenuto nella notte nei pressi di Abbadia Lariana, sulla sponda orientale del Lago di Como, ha bruciato sette cavi in un'unità di commutazione a terra sulla linea Lecco-Tirano.

