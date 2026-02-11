Superlega anche il Real Madrid ha fatto un passo indietro | cosa succede ora

Il Real Madrid si arrende e abbandona la Superlega. Dopo settimane di polemiche e proteste, il club spagnolo ha deciso di fare un passo indietro e mettere fine al progetto. Ora si apre una fase di incertezza, con le squadre coinvolte che devono capire quali saranno i prossimi passi. La partita sembra arrivata a un punto di svolta.

Superlega, anche il Real Madrid ha fatto un passo indietro ed ora il progetto è ufficialmente archiviato. Parola fine ad una vicenda durata cinque anni. Il sipario cala definitivamente su uno dei capitoli più turbolenti e divisivi della storia dello sport moderno. La guerra dei 1759 giorni, iniziata nella concitata notte del 19 aprile 2021, ha trovato la sua conclusione formale. Oggi, 11 febbraio 2026, l'ultimo baluardo della ribellione è caduto, segnando la fine delle ostilità tra i club ribelli e le istituzioni calcistiche continentali. Con un annuncio che ha scosso le cancellerie dello sport, il Real Madrid e la UEFA hanno sancito un accordo di principi che archivia ufficialmente il progetto Superlega.

Dopo quasi sei anni di polemiche e tentativi di creare una nuova competizione, il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega.

Superlega, il progetto è fallito!/ Si ritira anche il Real Madrid (11 febbraio 2026)Quella di oggi è una giornata ricca di notizie inaspettate nel mondo del calcio, dopo i due esoneri di Roberto De Zerbi e Thomas Franck, infatti è stato reso noto dalla UEFA e dal Real Madrid che il

Superlega, anche il Real Madrid lascia il progetto | Il comunicato ufficialeAnche il Real Madrid lascia la Superlega. Il progetto che a inizio 2021 era esploso come un fulmine a ciel sereno e che sembrava avere la potenza di fuoco da

