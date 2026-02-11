SuperG olimpico a Cortina | quattro azzurre al via la risposta su Brignone

Quattro atlete italiane scendono in pista nel superG femminile ai Giochi di Milano Cortina. La FISI ha annunciato i nomi delle sciatrici che gareggeranno giovedì 12 febbraio, con Brignone tra le favorite. La competizione si avvicina, e le azzurre sono pronte a dare il massimo.

La FISI ha ufficializzato i nomi delle quattro azzurre che giovedì 12 febbraio prenderanno parte al superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo, saranno al via Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano. C’è Brignone, sciolti i dubbi. L’attenzione era concentrata soprattutto su Brignone, la cui presenza era in dubbio dopo l’interruzione anticipata dell’allenamento a Pozza di Fassa per un dolore alla gamba. L’azzurra era rientrata immediatamente a Cortina per valutazioni mediche e solo nelle ultime ore è arrivato il via libera definitivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Brignone ha ufficialmente confermato la sua presenza nel superG olimpico.

Sofia Goggia si piazza seconda nel superG di Crans Montana, lasciando il primo posto a Brignone.

