SuperG femminile Olimpiadi 2026 | orari TV programma e streaming

Questa mattina a Cortina d'Ampezzo si è svolta la gara di superG femminile di sci alpino, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete hanno affrontato la pista con fatica e determinazione, mentre gli spettatori sugli spalti e a casa seguivano tutto in diretta tv e streaming. La competizione prosegue domani con altri eventi che promettono emozioni forti.

Il programma olimpico di sci alpino prosegue con la prova di superG femminile, in scena a Cortina d'Ampezzo durante Milano Cortina 2026. L'appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio alle 11:30 sulla pista Olympia delle Tofane, dove le atlete si sfideranno in un'unica gara di velocità prima dell'ingresso delle discipline tecniche. La competizione è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 11:30. Si svolge sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina d'Ampezzo, cornice classica delle prove di velocità delle Olimpiadi invernali. Diretta televisiva su Rai 2, in chiaro. In streaming sono disponibili Rai Play gratuitamente; inoltre, la copertura continua su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max per gli abbonati.

