SuperG Bormio | oro storico per von Allmen Franzoni sesto Paris fuori

Questa mattina a Bormio si è corsa la gara di SuperG maschile, con un risultato che resterà nella storia dello sci italiano. Andreas von Allmen ha conquistato il primo oro in questo evento, chiudendo davanti a Cochran-Siegle e Odermatt. Francesco Franzoni si è piazzato sesto, mentre Paris ha abbandonato la competizione. La corsa è stata emozionante e ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.