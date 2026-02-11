SuperG Bormio | oro storico per von Allmen Franzoni sesto Paris fuori
Questa mattina a Bormio si è corsa la gara di SuperG maschile, con un risultato che resterà nella storia dello sci italiano. Andreas von Allmen ha conquistato il primo oro in questo evento, chiudendo davanti a Cochran-Siegle e Odermatt. Francesco Franzoni si è piazzato sesto, mentre Paris ha abbandonato la competizione. La corsa è stata emozionante e ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.
Gara in corso sulla pista di Bormio per il SuperG maschile di Milano-Cortina 2026. Von Allmen resta al comando davanti a Cochran-Siegle e Odermatt. Franzoni chiude sesto, fuori Paris per caduta senza conseguenze. Il SuperG maschile di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo sulla pista di Bormio. Al comando resta lo svizzero Franjo von Allmen con il tempo di 1'25"32.
Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Von Allmen, Franzoni è sesto. A breve tocca a Paris, poi il biathlon femminile
Oggi le gare di sci alpino e biathlon hanno riempito di emozioni gli appassionati italiani.
Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Von Allmen, Franzoni è sesto. Paris cade, ma non si fa male. Poi il biathlon femminile
Oggi le gare di sci alpino sono cominciate con il SuperG maschile.
