SuperEnalotto | Veneto fortunato Vigonza incassa oltre 20mila euro | jackpot a 119 milioni per giovedì

Vigonza ha fatto il botto con il SuperEnalotto. La fortuna ha premiato un giocatore del paese con più di ventimila euro. La smorfia di febbraio si è trasformata in una giornata di festa, mentre il jackpot per giovedì sale a 119 milioni di euro. La notizia corre veloce tra i residenti, che già sognano di diventare milionari.

Vigonza nel mirino della fortuna: SuperEnalotto premia il Veneto con oltre ventimila euro. Un raggio di sole in una giornata di febbraio grigia per Vigonza, in provincia di Padova. Il concorso SuperEnalotto del 10 febbraio 2026 ha visto un fortunato giocatore del comune veneto incassare una vincita di oltre ventimila euro, precisamente 20.885,46 euro. L'evento, sebbene non raggiungendo le cifre astronomiche del jackpot, ha comunque suscitato grande attenzione e un'ondata di speranza tra gli appassionati del gioco in tutta la regione. La notizia, diffusa nel pomeriggio di oggi, 11 febbraio 2026, ha rapidamente fatto il giro della cittadina.

