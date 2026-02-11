Suo figlio è stato arrestato serve la cauzione | l' anziana mamma consegna oro e denaro

Un’anziana donna di Monza si è recata in questura con oro e denaro, chiedendo una cauzione per il figlio arrestato. La vicenda si inserisce nel quadro di un aumento delle truffe telefoniche che colpiscono soprattutto gli anziani. In queste settimane, la Questura ha ricevuto diverse denunce di persone che cadono in trappola, convinte di dover pagare per liberare un familiare.

Quello delle truffe telefoniche, soprattutto ai danni dei più anziani, è un fenomeno purtroppo in crescita, soprattutto nelle ultime settimane: periodo nel quale la Questura di Monza ha registrato diverse denunce. Il copione è sempre lo stesso. Il telefono squilla. Dall’altra parte una voce ferma.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Una truffa ormai nota coinvolge una falsa chiamata di un commissario, che avvisa di problemi legali per una persona cara.

