Sulla competitività l’Europa si guardi allo specchio e cambi marcia Parla Misiani

L’Europa deve rivedere la sua strategia per rimanere competitiva. Lo dice il ministro Misiani, che invita a cambiare passo. La situazione di fronte a noi è chiara: ci sono paesi che cercano di definirsi ancora, mentre l’Italia vuole giocare un ruolo da protagonista. La sfida è grande, e ora più che mai serve una svolta concreta.

C'è un'Europa che cerca se stessa. E un'Italia che vuole essere della partita, motore molto poco immobile della rinascita di un continente. Ancora poche ore e poi i leader dei 27 Paesi dell'Unione si barricheranno al castello di Alden Biesen, un'ottantina di chilometri a est di Bruxelles, non lontano dal confine con l'Olanda, per una specie di conclave formato futuro. Tutti convocati dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, per discutere di competitività, autonomia strategica e mercato unico dei capitali. La sensazione, a dire il vero, è quella di un déjà-vu: Cina e Stati Uniti a dare le carte e l'Europa in mezzo, con tante idee ma poca forza industriale.

