Sul podio con Matilda Ferrari nel cuore | Lara Naki Guttman porta alle Olimpiadi il sogno di una giovane promessa

Lara Naki Guttman porta alle Olimpiadi il sogno di una giovane promessa. La pattinatrice italiana ha regalato un momento emozionante sul podio, anche se Matilda Ferrari non era presente tra i medagliati, ma nel cuore e nei pensieri di chi ha vissuto quella vittoria. Guttman ha portato a casa una medaglia di bronzo nel team event di pattinaggio artistico, lasciando il pubblico entusiasta.

C'era anche Matilda Ferrari sul podio olimpico di Milano Cortina. Non con un numero sulla schiena, ma nel cuore e nei gesti di Lara Naki Guttman, protagonista della splendida medaglia di bronzo conquistata dall'Italia nel team event di pattinaggio artistico.

