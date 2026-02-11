Sabato sera, il palco di Cesena si anima con le serate di improvvisazione della compagnia Theatro. Due squadre di improvvisatori, scelte tra i migliori allievi dell’associazione, si sfideranno sul palco alle 21. Due attori della compagnia saranno al loro fianco per guidare e rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente. La serata promette risate e sorprese, con un mix di talento e improvvisazione pura.

Una nuova sfida di improvvisazione teatrale per gli allievi dell'associazione Theatro di Cesena. Sabato 21 febbraio, alle ore 21, il palco di Theatro ospiterà due nuove squadre, selezionate tra gli improvvisatori più esperti, accompagnati da due attori della compagnia. Le formazioni si confronteranno sotto la “ferrea” direzione di un giudice intransigente, ma sarà il pubblico a decretare i vincitori, votando ogni singola improvvisazione e fornendo agli attori gli spunti indispensabili per creare ogni storia. L'ingresso all'evento è libero, ma è richiesta la prenotazione al sito theatro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Theatro Cesena

Sabato 24 gennaio alle ore 21, il palco di Theatro a Cesena ospiterà una serata di improvvisazione teatrale con i talenti emergenti della compagnia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Francesco Lancia | Paradosso e improvvisazione teatrale | #10 Sporteatro 2025

Ultime notizie su Theatro Cesena

Argomenti discussi: Sul palco ci si scatena con le serate di improvvisazione della compagnia Theatro; Sanremo 2026, sul palco Suzuki i Pooh, Gaia e Gabbani. Gli esclusi da Carlo Conti; Fulminacci a Sanremo: Mi sono lasciato con l'amore della mia vita e sono regredito. Fagnani con me sul palco? Adoro le persone vere; Come Bad Bunny è riuscito a portare Porto Rico al Super Bowl, con tanto di matrimonio sul palco.

Sanremo 2026, sul palco Suzuki i Pooh, Gaia e Gabbani. Gli esclusi da Carlo ContiContinuano gli annunci di Carlo Conti sull’imminente Festival di Sanremo 2026. Ospite di Fiorello a La Pennicanza, il direttore artistico del Festival ha diffuso i nomi dei protagonisti del palco ... dilei.it

I Me contro Te si sposano davvero durante il loro show: Ci sarà un funzionario del Comune sul palcoI Me contro Te confermano che il matrimonio che si terrà nel loro show, al quale ci saranno anche i loro fan, è reale ... fanpage.it

2ª Linea: La sfida di improvvisazione degli allievi di Theatro. Una nuova sfida di improvvisazione teatrale vedrà di fronte i nostri allievi più esperti, accompagnati da 2 attori della compagnia. Due squadre composte da 4 improvvisatori si affronteranno sul - facebook.com facebook