Sud Italia traina la Gdo | consumi in ripresa +1,57% e nuove dinamiche nel mercato interno Un trend inatteso

La grande distribuzione italiana cresce ancora, con un balzo dello 0,79% tra fine gennaio e inizio febbraio. Il Sud Italia dimostra di essere il motore della ripresa dei consumi, registrando un aumento complessivo del 1,57%. Un dato che sorprende, considerando le aspettative e le dinamiche del mercato interno. Le vendite nei punti vendita del Mezzogiorno spingono in avanti la crescita del settore, mentre altre zone mostrano segnali meno forti. È un momento di svolta che potrebbe segnare il ritmo dei prossimi mesi.

Il Sud traina la Gdo: un inedito slancio nei consumi italiani. La grande distribuzione organizzata (Gdo) italiana continua a crescere, segnando un aumento dello 0,79% nel periodo tra il 26 gennaio e il primo febbraio 2026 rispetto allo stesso lasso di tempo del 2025. A trainare questa ripresa, inaspettatamente, è il Sud Italia, che registra un incremento delle vendite pari all’1,57%, un dato che ridisegna gli equilibri del mercato interno e solleva interrogativi sulle nuove dinamiche dei consumi. Un trend inatteso: il Sud supera le aspettative. L’aumento delle vendite nel Mezzogiorno rappresenta una svolta significativa, superando le performance del Nord-Est, che si attesta a +1,24%.🔗 Leggi su Ameve.eu

