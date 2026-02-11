Su WhatsApp la truffa della ballerina | così perdiamo il controllo del telefono e delle chat

Una nuova truffa si diffonde su WhatsApp, questa volta coinvolge una ballerina e un messaggio che sembra innocuo. Qualcuno chiede aiuto a una ragazzina per un concorso online, ma dietro ci sono truffatori. Se si clicca o si risponde, si rischia di perdere il controllo del telefono e delle chat. La polizia invita a stare attenti e a non fidarsi di messaggi sospetti.

Un messaggio apparentemente innocuo, per aiutare una ragazzina in un concorso online. Eccola l'ultima e pericolosa truffa che corre su WhatsApp. Non vengono chiesti soldi e non si propongono fantastiche offerte, proprio per questo cadere in trappola è facile. Vediamo come funziona la truffa e.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su WhatsApp Truffa

Centinaia di persone a Reggio Emilia hanno ricevuto messaggi sospetti su WhatsApp che promettono premi e voti per sondaggi fasulli.

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp.

Ultime notizie su WhatsApp Truffa

Puoi votare mia nipote?: come funziona la truffa della ballerina su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita ... fanpage.it

La truffa della ballerina dilaga su WhatsApp: come funziona e perché è così pericolosaUn messaggio apparentemente innocuo, inviato da contatti fidati, permette ai truffatori di impossessarsi degli account e chiedere denaro ad amici e familiari ... ciaocomo.it

'Potresti votare mia nipote': ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp. I truffatori colpiscono decine di vittime, rubando dati personali e soldi. Privacy e portafoglio a rischio. I carabinieri indagano per individuare i responsabili. I consigli utili della Cyber Investi - facebook.com facebook

'Potresti votare mia nipote': ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp. Decine e decine di vittime: violati privacy e portafoglio. Indagano i carabinieri. I consigli utili della Cyber Investigation per difendersi dalle frodi online. #ANSA x.com