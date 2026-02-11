Su WhatsApp la truffa della ballerina | così perdiamo il controllo del telefono e delle chat
Una nuova truffa si diffonde su WhatsApp, questa volta coinvolge una ballerina e un messaggio che sembra innocuo. Qualcuno chiede aiuto a una ragazzina per un concorso online, ma dietro ci sono truffatori. Se si clicca o si risponde, si rischia di perdere il controllo del telefono e delle chat. La polizia invita a stare attenti e a non fidarsi di messaggi sospetti.
Un messaggio apparentemente innocuo, per aiutare una ragazzina in un concorso online. Eccola l'ultima e pericolosa truffa che corre su WhatsApp. Non vengono chiesti soldi e non si propongono fantastiche offerte, proprio per questo cadere in trappola è facile. Vediamo come funziona la truffa e.🔗 Leggi su Today.it
