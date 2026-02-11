Stretta europea sull’asilo c' è il via libera di Strasburgo sui paesi sicuri Ora tocca al governo

L’Europarlamento ha dato il via libera alla stretta sulle procedure di asilo. Sono stati approvati due regolamenti che creano un elenco comune dei paesi di origine considerati sicuri e rafforzano la definizione di paese terzo sicuro. Ora spetta al governo italiano decidere come applicare queste nuove regole.

Via libera dell’Europarlamento alla stretta sulle procedure d’asilo: approvati i due regolamenti che introducono l’elenco comune Ue dei paesi di origine sicuri e rafforzano il concetto di paese terzo sicuro. I testi, frutto del trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione, passano ora al Consiglio per l’adozione finale. Il primo provvedimento – presentato dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani (Ecr) – è stato approvato con 408 sì, 184 no e 60 astensioni; il secondo con 396 sì, 226 no e 30 astensioni. A favore hanno votato Ppe e destre, mentre socialisti e liberali si sono divisi, segnale di sensibilità diverse tra le delegazioni nazionali sul tema migratorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'Eurocamera certifica la stretta sui richiedenti asilo e apre le porte al 'modello Albania'; L'Ue vota la stretta sul diritto d'asilo: via libera all'elenco dei Paesi sicuri; L'europarlamento affossa il diritto d'asilo nell'Unione; L'Europarlamento approva una nuova stretta sui migranti che renderà più difficile richiedere asilo.

