Strage di Rigopiano Piange chi è stato assolto ma le lacrime devono essere per i nostri figli morti Video Crocchioni

Al termine della lettura del dispositivo in Corte d'Appello a Perugia, si sono vissuti momenti di grande tensione. Alcuni familiari delle vittime hanno pianto, anche chi è stato assolto. Ma per loro, queste lacrime devono essere solo per i figli che hanno perso. La sentenza ha acceso emozioni forti tra chi ha vissuto quella notte drammatica e ora cerca risposte.

Momenti di tensione al termine della lettura del dispositivo in Corte d'Appello a Perugia per l'appello bis del processo per la tragedia di Rigopiano. Cristiana Valentini, legale dell'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, è scoppiata in lacrime per il pronunciamento di assoluzione. Una reazione che non è piaciuta ai parenti delle vittime, in particolare alla madre di Stefano Feniello.

