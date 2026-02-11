Strada provinciale per Campo Italia frane a ripetizione | VIDEO

Nuovi smottamenti sulla strada provinciale 44 di Campo Italia hanno bloccato il traffico in più punti. Questa mattina, diverse frane si sono susseguite, rendendo difficile il passaggio sulla strada che collega le zone collinari. I residenti sono costretti a trovare percorsi alternativi, mentre i mezzi di soccorso stanno valutando come intervenire per mettere in sicurezza l’area. La strada, che era già stata interessata da problemi di dissesto, si trova ora sotto osservazione da parte delle squadre di emergenza.

Nuovi smottamenti sulla strada provinciale 44 di Campo Italia. Oggi si sono verificati e in più tratti frane che ostruiscono il passaggio. Sul posto i mezzi della Città metropolitana per liberare la zona dai detriti, il presidente del Quinto Quartiere Verso e il consigliere Picciotto hanno.

