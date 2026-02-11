Storie di Maranza il libro inchiesta di Gallicola e Arditti al centro del dibattito al Manzoni

Venerdì 13 gennaio alle 10, al Teatro Manzoni, si anima il dibattito sul libro inchiesta di Gallicola e Arditti. La presentazione ha attirato un pubblico di genitori, insegnanti e associazioni, tutti curiosi di capire cosa si nasconde dietro le storie di Maranza. Il volume ha acceso discussioni sul fenomeno che spesso riempie le cronache e spinge i più giovani a comportamenti rischiosi. Gli autori hanno spiegato le motivazioni del loro lavoro, mentre gli ascoltatori hanno posto domande su un tema che preoccupa molte fam

Un fenomeno che riempie le cronache, anima i social e interroga il mondo degli adulti. Venerdì 13 gennaio alle ore 10.30, nell’Aula Magna del Liceo Manzoni, i giornalisti Alessio Gallicola e Roberto Arditti presenteranno il libro “Piumini e catene, storie di Maranza”, un’inchiesta dedicata a una.🔗 Leggi su Casertanews.it

CASERTA - Piumini e catene, storie di Maranza: Alessio Gallicola e Roberto Arditti presentano al Manzoni09:50:18 Inchiesta sui Maranza. Venerdì 13 gennaio ore 10.30, Alessio Gallicola e Roberto Arditti presentano al Manzoni il loro libro ‘Piumini e catene, storie di Maranza’. Sono nomi di spicco quelli ... casertafocus.net

LIBRI. Piumini e catene. Storie di Maranza: come nasce e come si alimenta la violenza dei ragazzi di periferiaDal caso Don Alì alle baby gang Z4, dai treni lombardi ai campi rom di Milano: il libro di Arditti e Gallicola mostra l’Italia come un grande palcoscenico dove i Maranza cercano visibilità, status e v ... agcnews.eu

Presentazione del libro “Piumini e Catene – Storie di Maranza” Domenica 23 febbraio alle ore 16:00 vi aspettiamo alla Società Umanitaria di Milano (Via Francesco Daverio, 7) per la presentazione del libro di Roberto Arditti e Alessio Gallicola, edito da Arm - facebook.com facebook

Pistola puntata ai passanti e video pubblicati sui social, operazione "anti maranza" a Jesi. Sequestrate pistole, mitragliatrice e droga x.com