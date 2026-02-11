La Biblioteca Malatestiana apre le porte a una nuova stagione di film provenienti da tutto il mondo. La sala proiezioni si riempie di appuntamenti internazionali e di proposte pensate anche per le famiglie, tutto gratis. La rassegna

Si rinnova l’offerta cinematografica della Biblioteca Malatestiana, che amplia la propria programmazione aprendo la Sala Proiezioni a nuovi appuntamenti di respiro internazionale e a proposte dedicate alle famiglie, tutte ad accesso libero e gratuito. Accanto alle visioni quotidiane riservate agli utenti iscritti ai servizi bibliotecari, a partire dal 21 febbraio arrivano in biblioteca i documentari della rassegna ‘Mondovisioni’, in collaborazione con il settimanale "Internazionale", e un ciclo di cinema per i più piccoli e le loro famiglie. L’appuntamento più atteso è quello con Mondovisioni, rassegna curata da CineAgenzia che porterà a Cesena sei tra i più significativi documentari di attualità selezionati nei principali festival internazionali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Malatestiana Rassegna

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Malatestiana Rassegna

Argomenti discussi: Storie da tutto il mondo in Malatestiana per la rassegna cinematografica Mondovisioni; Libri d'amore e romanzi rosa da leggere e regalare; 'Mamma Lingua' al via la mostra itinerante con tanti libri per i più piccoli in tante lingue diverse; Festa della lingua madre con Parole in prestito!.

LA NOTTE DEI RACCONTI Un'occasione per mettere insieme adulti e bambini con uno stesso fine: leggere, ascoltare, raccontare, storie avventure ed emozioni mentre il buio avanza e rende tutto più affascinante. L’iniziativa “Venti di storie”, promossa - facebook.com facebook

Nel 2016 sono arrivati in sala due film estremamente importanti per il cinema italiano. Uno è Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, l'altro è Veloce come il vento di Matteo Rovere. Ognuno per motivi diversi ha riscritto, in parte o del tutto, le regole del x.com