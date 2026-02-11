Storie da tutto il mondo in Malatestiana per la rassegna cinematografica Mondovisioni

Da cesenatoday.it 11 feb 2026

La Biblioteca Malatestiana apre le porte a una nuova stagione di film provenienti da tutto il mondo. La sala proiezioni si riempie di appuntamenti internazionali e di proposte pensate anche per le famiglie, tutto gratis. La rassegna

Si rinnova l’offerta cinematografica della Biblioteca Malatestiana, che amplia la propria programmazione aprendo la Sala Proiezioni a nuovi appuntamenti di respiro internazionale e a proposte dedicate alle famiglie, tutte ad accesso libero e gratuito. Accanto alle visioni quotidiane riservate agli utenti iscritti ai servizi bibliotecari, a partire dal 21 febbraio arrivano in biblioteca i documentari della rassegna ‘Mondovisioni’, in collaborazione con il settimanale "Internazionale", e un ciclo di cinema per i più piccoli e le loro famiglie. L’appuntamento più atteso è quello con Mondovisioni, rassegna curata da CineAgenzia che porterà a Cesena sei tra i più significativi documentari di attualità selezionati nei principali festival internazionali.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

