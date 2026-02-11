Storia di Elis Lundholm il primo transgender ai Giochi invernali Un errore e il sogno sfuma chiude ultimo

Questa mattina, nei Giochi invernali, Elis Lundholm ha concluso la sua gara di freestyle, finendo ultimo. Lo sciatore svedese si era presentato nella categoria femminile, nonostante si identifichi come uomo. È stato un errore di interpretazione delle norme del Comitato Olimpico Internazionale. La sua storia ha fatto discutere, sottolineando ancora una volta le difficoltà e le contraddizioni legate alle regole sui transgender nello sport.

Ha fatto il suo debutto a Livigno, nelle qualificazioni delle moguls femminili, il primo atleta apertamente transgender a essere presente in una competizione delle Olimpiadi invernali. Si tratta dello sciatore freestyle svedese Elis Lundholm, che proprio a Milano Cortina 2026 ha scritto una nuova pagina nella storia olimpica con la sua presenza ai Giochi. Lundholm, classe 2002, si identifica come uomo ma ha gareggiato nella categoria femminile, come spiegato in una nota ufficiale del Cio pubblicata prima dell'inizio dei Giochi: "Elis Lundholm gareggerà nella categoria femminile in quanto allineato al sesso dell'atleta".

