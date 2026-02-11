Stimolare la conoscenza per migliorare la PA Intervista al commissario Fabrizio Curcio

Da formiche.net

Fabrizio Curcio, commissario per i territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, invita a mettere al centro la formazione e la conoscenza per rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Durante l’evento “Capitale umano, valore pubblico”, ha spiegato che investire sulle persone può fare la differenza nella gestione delle emergenze e nella ripresa dei territori colpiti dalle alluvioni. «Serve più formazione, più competenze e un approccio più pratico», ha detto. Curcio ha anche sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini e migliorare le risposte delle istituzioni.

