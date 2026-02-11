Stimolare la conoscenza per migliorare la PA Intervista al commissario Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio, commissario per i territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, invita a mettere al centro la formazione e la conoscenza per rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Durante l’evento “Capitale umano, valore pubblico”, ha spiegato che investire sulle persone può fare la differenza nella gestione delle emergenze e nella ripresa dei territori colpiti dalle alluvioni. «Serve più formazione, più competenze e un approccio più pratico», ha detto. Curcio ha anche sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini e migliorare le risposte delle istituzioni.

Ricostruzione post alluvione: il commissario straordinario Curcio spiega la nuova ordinanza Dopo le devastanti alluvioni del 2023 e del 2024, il governo ha firmato una nuova ordinanza per aiutare le zone colpite. Ricostruzione post-alluvione in Bassa Romagna. Il commissario Curcio incontra i sindaci del territorio La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Stimolare la conoscenza per migliorare la PA. Intervista al commissario Fabrizio Curcio Ultime notizie su Capitale Umano Argomenti discussi: Fino all'11 febbraio la Settimana nazionale delle discipline STEM: International Day of Women and Girls in Science; Visit Pavia alla scoperta delle eccellenze pavesi; Al via XIX edizione della Start Cup Puglia, un premio per le imprese innovative pugliesi; Noi, custodi di un mondo. Così i nostri ragazzi apprendono un valore. Generare conoscenza per far progredire la società. La settimana StemFocus conoscenza: fino all'11 febbraio la Settimana nazionale delle discipline STEM: International Day of Women and Girls in Science ... interris.it La Caserma dei Carabinieri di Traversara "RIAPRE". Il mese di febbraio si sta rivelando molto proficuo per Traversara e per i Traversaresi.. - Mercoledì scorso, 4 febbraio, il Sindaco Matteo Giacomoni, assieme al Commissario Straordinario, Fabrizio Curcio e a -

