Stephen Amell sarà a WrestleMania 42 | la conferma ufficiale
Stephen Amell parteciperà a WrestleMania 42. La conferma arriva direttamente dal mondo del wrestling: l’attore si farà vedere sul ring durante l’evento più importante dell’anno. La notizia circolava da giorni, ora è ufficiale. I fan sono già in fermento, curiosi di vedere come se la caverà sul quadrato. Amell, noto soprattutto per il ruolo di Arrow, si prepara a confrontarsi con wrestler professionisti. L’attenzione è alta, l’attesa cresce.
Nel panorama del wrestling, l’attenzione degli appassionati è rivolta a una possibile apparizione di Stephen Amell durante WrestleMania. Le sue dichiarazioni recenti delineano una posizione chiara: l’attore non è aggiornato sulla AEW, ma segue con interesse l’evoluzione della WWE e sembra puntare a un cameo nella seconda serata dell’evento in programma a Las Vegas. In un’intervista rilasciata a iHeartRadio Canada il 10 febbraio, Amell ha precisato di non avere aggiornamenti sulla AEW, pur restando attentive le sue previsioni per WrestleMania. si prevede un cameo nella seconda serata dell’edizione di quest’anno, anche se non sono stati forniti dettagli sul tipo di partecipazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Stephen Amell WrestleMania
Stephen Amell sarà a WrestleMania 42: tutte le anticipazioni
