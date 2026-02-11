Stephen Amell sarà a WrestleMania 42 | la conferma ufficiale

Stephen Amell parteciperà a WrestleMania 42. La conferma arriva direttamente dal mondo del wrestling: l’attore si farà vedere sul ring durante l’evento più importante dell’anno. La notizia circolava da giorni, ora è ufficiale. I fan sono già in fermento, curiosi di vedere come se la caverà sul quadrato. Amell, noto soprattutto per il ruolo di Arrow, si prepara a confrontarsi con wrestler professionisti. L’attenzione è alta, l’attesa cresce.

Nel panorama del wrestling, l’attenzione degli appassionati è rivolta a una possibile apparizione di Stephen Amell durante WrestleMania. Le sue dichiarazioni recenti delineano una posizione chiara: l’attore non è aggiornato sulla AEW, ma segue con interesse l’evoluzione della WWE e sembra puntare a un cameo nella seconda serata dell’evento in programma a Las Vegas. In un’intervista rilasciata a iHeartRadio Canada il 10 febbraio, Amell ha precisato di non avere aggiornamenti sulla AEW, pur restando attentive le sue previsioni per WrestleMania. si prevede un cameo nella seconda serata dell’edizione di quest’anno, anche se non sono stati forniti dettagli sul tipo di partecipazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Stephen Amell sarà a WrestleMania 42: la conferma ufficiale Approfondimenti su Stephen Amell WrestleMania Stephen Amell sarà a WrestleMania 42: tutte le anticipazioni Il 18 dicembre sarà un giorno difficile per i fan di arrow di stephen amell La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Lo show crime #theborderline con #stephenamell, #hamzahaq e #minniedriver sbarca su #ctv e #crave... - facebook.com facebook

