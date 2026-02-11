Stefania Constantini | Volevamo almeno il podio Ancora con Amos Mosaner? Vediamo

Cortina d’Ampezzo, 11 febbraio 2026 – Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono fatti strada tra le difficoltà e sono riusciti a conquistare il bronzo nel curling alle Olimpiadi invernali. Dopo aver puntato almeno al podio, la coppia italiana si è detta soddisfatta, anche se non senza qualche interrogativo sul futuro. Constantini ha commentato: «Volevamo almeno il podio. Ancora con Amos Mosaner? Vediamo». La vittoria ha portato un po’ di sollievo e orgoglio, ma apre anche nuove domande sul cam

Bronzo e Interrogativi: Il Curling Italiano Riflette sul Presente e Futuro di Constantini-Mosaner. Cortina d’Ampezzo, 11 febbraio 2026 – La vittoria nel match per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali ha portato una ventata di sollievo e orgoglio per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Un risultato che, seppur non come sperato, chiude un capitolo intenso e ricco di emozioni per la coppia di curler italiani. L’eco dell’amarezza per la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti risuonava ancora quando, lunedì sera, la speranza di un metallo prezioso si è concretizzata con la vittoria contro gli scozzesi Jennifer Dodds e Bruce Mouat.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Constantini Mosaner Stefania Constantini: «Volevamo almeno il podio. Ancora con Amos Mosaner? Vediamo,pensiamo alle prossime gare» Questa mattina Stefania Constantini ha commentato la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti ai Mondiali di curling a Cortina d’Ampezzo. Stefania Constantini e Amos Mosaner, i volti del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026 A Milano, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono i simboli del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Constantini Mosaner Argomenti discussi: Stefania Constantini: Volevamo almeno il podio. Ancora con Amos Mosaner? Vediamo, pensiamo alle prossime gare; Stefania Constantini | Volevamo almeno il podio Ancora con Amos Mosaner? Vediamopensiamo alle prossime gare. Stefania Constantini: «Volevamo almeno il podio. Ancora con Amos Mosaner? Vediamo,CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - «Amarezza è la parola giusta, per esprimere quello che abbiamo provato lunedì sera, nella sconfitta in semifinale contro gli ... ilgazzettino.it Curling, Constantini-Mosaner di bronzo: l'ultima stone e l'abbraccioDopo l'oro del 2022, Stefania Constantini e Amos Mosaner centrano il bronzo nell doppio misto del curling: nella finale per il terzo posto l'Italia batte la Gran Bretagna 5-3. Guarda tutta la gara e s ... msn.com L'abbraccio con la figlia Stefania Constantini e l'emozione di Monica: "Soffro come la mamma di Sinner" - facebook.com facebook L'abbraccio con la figlia Stefania #Constantini e l'emozione di Monica: "Soffro come la mamma di #Sinner" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.