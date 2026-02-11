Steam deck scorte basse preoccupano i fan per i rialzi dei prezzi

Valve ha annunciato che le scorte di Steam Deck sono in calo, e i fan cominciano a preoccuparsi per i possibili aumenti di prezzo. Le disponibilità di console si riducono, e alcuni negozi segnalano tempi di consegna più lunghi. La riduzione delle scorte si collega anche alle recenti modifiche hardware e alla gestione della memoria di sistema, che potrebbero influenzare ulteriormente i costi. La situazione resta in evoluzione, e gli appassionati cercano di capire come questa crisi possa incidere sul mercato.

valutazione sintetica della situazione attuale attorno allo steam deck e agli sviluppi hardware annunciati da valve, con particolare attenzione alle disponibilità di prodotto, ai motivi di eventuali interruzioni di magazzino e alle implicazioni sui prezzi legate alla gestione della memoria di sistema. l'analisi tiene conto delle prospettive per l'anno in corso e delle dinamiche di mercato che interessano il settore. steam deck: stato attuale e disponibilità sui modelli. al momento, ogni modello di steam deck risulta esaurito nello storefront di steam negli stati uniti. il modello lcd è stato ufficialmente interrotto, mentre le versioni oled risultano coinvolte da esaurimento scorte senza ulteriori dettagli disponibili.

