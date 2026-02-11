Stazione di Cesate vandali scatenati e degrado continuo – VIDEO

La stazione di Cesate torna sotto i riflettori dopo gli ultimi episodi di vandalismo. Nei giorni scorsi, alcuni sconosciuti hanno danneggiato cestini, portacenere e altri arredi, sradicandoli o lanciandoli sui binari. Dopo la segnalazione, sono stati fatti alcuni interventi di ripristino, ma il problema del degrado rimane. La situazione continua a preoccupare residenti e pendolari.

Approfondimenti su Cesate Stazione Treni e stazione di Bologna, viaggio nel degrado: video reportage In questa prima puntata, esploriamo la tratta Bologna-Vignola per analizzare lo stato di degrado che caratterizza alcune stazioni e treni. Il video reportage dalla stazione di Reggio Emilia tra degrado e criminalità Il video reportage dalla stazione di Reggio Emilia evidenzia le condizioni di degrado e le problematiche legate alla sicurezza nell'area. Nuovo intervento di contrasto allo spaccio nel "Parco delle Groane" . Nel pomeriggio di ieri giovedì 29 gennaio, ì Carabinieri della Stazione di Cesate guidati dal Pian Camuno, denunciati due ragazzi per danneggiamenti alla stazione

