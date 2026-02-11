Stazione di Cesate vandali scatenati e degrado continuo – VIDEO

Vandali hanno colpito ancora alla stazione di Cesate. Questa volta hanno sradicato cestini e divelto portacenere, gettandoli oltre i binari. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno fatto alcuni interventi di ripristino, ma il degrado continua a pesare sull’area.

