Stazione di Cesate vandali scatenati e degrado continuo – VIDEO
Vandali hanno colpito ancora alla stazione di Cesate. Questa volta hanno sradicato cestini e divelto portacenere, gettandoli oltre i binari. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno fatto alcuni interventi di ripristino, ma il degrado continua a pesare sull’area.
Approfondimenti su Cesate Stazione
Treni e stazione di Bologna, viaggio nel degrado: video reportage
In questa prima puntata, esploriamo la tratta Bologna-Vignola per analizzare lo stato di degrado che caratterizza alcune stazioni e treni.
