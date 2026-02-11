stavo seguendo una lezione di meccanica quando ho ricevuto foto orribili la testimonianza di uno studente sopravvissuto in canada

Uno studente della scuola di Tumbler Ridge, in Canada, ha raccontato di aver ricevuto foto terribili mentre seguiva una lezione di meccanica. La donna che ha causato la strage si è tolta la vita subito dopo aver compiuto il gesto. La scuola è sotto shock, gli studenti sono stati subito evacuati e si cercano ancora dettagli sull’accaduto.

Stava seguendo una lezione di meccanica quando ha cominciato a ricevere “foto orribili”. È la testimonianza di uno studente della scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia canadese, dove una donna ha portato a termine una strage prima di togliersi la vita. Parlando all’emittente pubblica Cbc, ha raccontato che stava seguendo una lezione di meccanica, quando è stato comunicato che la scuola era entrata in lockdown per una sparatoria. Inizialmente “non pensavo stesse succedendo qualcosa”, ha raccontato. Poi però ha iniziato a ricevere foto “orribili” che mostravano la carneficina nell’istituto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Ultime notizie su Tumbler Ridge

