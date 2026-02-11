Da gennaio, i dipendenti pubblici e i pensionati vedranno alcune novità sui loro stipendi. Sono in arrivo aumenti, arretrati e pagamenti anticipati, ma anche cambiamenti sulle tasse. La novità più importante riguarda la riduzione delle imposte: l’aliquota Irpef intermedia scende dal 35% al 33% per chi ha redditi tra 28mila e 50mila euro.

La novità principale per i dipendenti pubblici riguarda la riduzione della pressione fiscale. L'aliquota intermedia Irpef passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro. Grazie anche alla detassazione dei premi e del salario accessorio, i lavoratori statali potranno beneficiare di un incremento che, a seconda delle indennità e degli straordinari, può toccare i 600 euro lordi annui. Pensioni tra arretrati e ritocchi Il mese di febbraio 2026 si preannuncia positivo per molti pensionati. A causa dei conguagli INPS, sono in arrivo arretrati che possono sommare diverse centinaia di euro. 🔗 Leggi su Leggo.it

Statali e pensionati, importi nuovi. Aumenti, arretrati e anticipate: cosa cambia e la fine delle misure popolari

