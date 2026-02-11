Statale 16 bolidi e rattoppi | Tre ragazzi hanno perso la vita Una crepa? E’ rimasta per mesi
La statale 16 torna al centro dell’attenzione dopo un incidente mortale che ha portato via tre giovani. La strada, spesso segnata da rattoppi e crepe, continua a mettere in pericolo chi la percorre. Per mesi, una grossa crepa era rimasta aperta, senza interventi, mentre qualcuno si chiedeva se fosse davvero quella a causare il dramma di ieri. Un’auto Volvo bianca, con il guidatore che mangiava un toast e poggiava i gomiti al volante, ha percorso quella strada come tante altre, ignaro del rischio.
Mangia un toast, i gomiti poggiati al volante – grande come una ruota di carro –, là in alto, nella cabina del suo Volvo bianco, gigante così docile ai suoi comandi, prima, seconda, terza e quarta. Oltre 300 chilometri al giorno, per cinque giorni. Il sesto e il settimo – sabato e domenica – George Lupu, 55 anni, moldavo, riposa. Vive ad Alessandria, in Piemonte, e vede il mondo e la strada da lassù, lucido parabrezza. E sposato, ha due figli. "Bambini? No, già grandi". E con la mano indica nell’aria grigia di un giorno di nebbia più o meno la loro altezza. Nebbia che si alza lentamente al Bar 24, i tavolini e la vetrata che guarda sulla Statale 16, alle porte di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Statale 16
Morto Fernando Martin, nell’incidente in mare hanno perso la vita anche tre dei suoi figli
Gudmundsson assolto dalle accuse di molestie sessuali: «Ho perso tre anni di vita, mi hanno rovinato la carriera»
Ultime notizie su Statale 16
Statale 16, bolidi e rattoppi: Tre ragazzi hanno perso la vita. Una crepa? E’ rimasta per mesiIl camionista di lungo corso: Il mio consiglio? Anche se la strada è buona andate sempre piano. Il pensionato: E’ pericolosa, vanno a folle velocità. La barista: Serve più manutenzione. ilrestodelcarlino.it
Grottammare, incidente sulla Statale 16 tra auto e motoGROTTAMMARE – Nella tarda mattinata odierna sulla Strada Statale 16, all’altezza del supermercato Elite, è avvenuto un incidente stradale tra una Volkswagen Polo e una moto. Nell’impatto è rimasta ... rivieraoggi.it
Le interrogazioni negli anni ‘70. Da “Diario di un maestro” del 1973, una docufiction sperimentale girata all’Istituto Statale d’Arte Sacra al Tiburtino III a Roma, tratta da “Un anno a Pietralata” di Albino Bernardini. Una sola camera a mano, una troupe ridottissim - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.