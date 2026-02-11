Startlist superG femminile Olimpiadi Cortina | orario tv streaming pettorali delle italiane

Giovedì mattina a Cortina d’Ampezzo, le atlete scendono in pista per il superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11, e le italiane sono pronte a dare battaglia. La televisione e lo streaming trasmetteranno l’evento in diretta, mentre le concorrenti si contendono il nuovo titolo olimpico.

Giovedì 12 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma il superG femminile, con la gara che prenderà il via alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 43 atlete in rappresentanza di 23 Paesi. Le quattro azzurre al cancelletto di partenza saranno Laura Pirovano, che scatterà con il pettorale numero 2, Federica Brignone, che prenderà il via con il 6, Sofia Goggia, che partirà con il 9, ed Elena Curtoni, che scenderà con l' 11. Per il superG femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

