Questa mattina a Cesenatico si è aperta la prima edizione della Start Romagna Cup, un torneo Challenger Atp 50 con un montepremi di 56 mila euro. Oleg Prihodko ha sconfitto in rimonta Brancaccio, conquistando il titolo e lasciando il pubblico soddisfatto per una finale carica di emozioni.

Oleg Prihodko ha vinto la prima edizione della Start Romagna Cup, il nuovo Challenger Atp 50 con un montepremi di 56.700 euro, che assegna il primo Trofeo Città di Cesenatico. Sul campo centrale del Circolo Tennis Anselmo Godio, dopo una settimana di intense sfide e spalti gremiti, nella finalissima, il 28enne tennista, prima di domenica numero 472 al mondo, ha battuto in rimonta, con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-4, dopo due ore e 31 minuti di gioco, l’italiano Raul Brancaccio, numero 401 ma con un best ranking al 121esimo posto raggiunto tre anni. Brancaccio, 28enne originario di Torre del Greco ma cresciuto in Spagna che è il Paese di origine della madre, era giunto in finale senza perdere un set, dopo aver battuto i francesi Calvin Hemery (terzo favorito del torneo), e Laurent Lokoli, e gli italiani Pietro Fellin e Filippo Romano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Start Romagna Cup Città di Cesenatico. Esulta Prihodko in rimonta su Brancaccio

A Cesenatico torna il tennis internazionale con la Start Romagna Cup, un torneo Challenger ATP 50 in programma dall'1 all'8 febbraio al Circolo tennis Anselmo Godio.

Cesenatico torna a vivere il grande tennis con il Challenger Atp

