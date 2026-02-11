Ssd UniMe protagonista al Palagym | podi e prestazioni di rilievo nel Campionato Silver Serie D

La SSD UniMe ha portato a casa buoni risultati al Palagym di Messina. La squadra ha partecipato alla prima prova del Campionato Silver Serie D di Ginnastica Artistica, ottenendo podi e performance di rilievo. La competizione si è svolta durante un weekend intenso, con atleti che hanno dimostrato impegno e talento sulla pedana.

.Articolo:Un weekend all’insegna dello sport e dei risultati positivi per la SSD UniMe, impegnata nella prima prova del Campionato a Squadre Silver Serie D di Ginnastica Artistica presso il Palagym della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. La manifestazione ha visto confrontarsi le.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su UniMe Ginnastica Pallanuoto Serie B, la Ssd Unime si arrende alla capolista Cn Salerno Nella quarta giornata del campionato di serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha affrontato in trasferta il Circolo Nautico Salerno, perdendo con il risultato di 14 a 6. Pallanuoto Serie B, la Ssd Unime piega la resistenza della Sc Salerno Nella quinta giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha ottenuto una vittoria in casa sulla Sc Salerno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su UniMe Ginnastica Ginnastica artistica, buoni risultati per le atlete dell’UniMeContinua la pioggia di risultati positivi per la SSD UniMe che, nello scorso weekend, è stata impegnata nella prima prova del Campionato a Squadre Silver Serie D di Ginnastica Artistica (livelli ... tempostretto.it La Ssd Unime porta a casa un punto contro la Basilicata Nuoto 2000La squadra messinese ha pareggiato (9-9) in trasferta nell’8^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile ... today.it SSD Unime - Calcio. Odymel · My Favourite Game. Doppietta di Simona Perrone e gol di Cucè e Sarah Perrone nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Racing Catania. @ilbarettomessina @morabito_francesco #UNIteinsieME - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.