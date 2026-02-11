Spunta un anello al dito di Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez. Secondo alcune voci, la coppia si starebbe preparando a diventare genitori: si parla di una possibile gravidanza di una bambina. La notizia arriva dopo che i due sono stati visti più volte insieme e hanno alimentato i gossip sui loro progetti futuri.

Secondo un retroscena rivelato sull’ultimo numero del settimanale Chi in edicola questa settimana, Fedez e Giulia Honegger sarebbero pronti a formare una famiglia. Il magazine di Alfonso Signorini parla infatti di “un bimbo (meglio, una bimba) in arrivo”, una sorta di “passo ulteriore dentro questa idea di casa”. Naturalmente si tratta solo di rumor, al momento né confermati né smentiti; quel che è certo è che per Giulia si tratterebbe della prima gravidanza, mentre per Fedez sarebbe la terza ‘cicogna’ dopo i due figli avuti con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Nelle ultime foto che ritraggono Giulia e Fedez insieme la coppia passeggia per Milano in compagnia di Leone e Vittoria, i figli del rapper frutto del legame con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spunta un anello (importante) al dito di Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez “sarebbe incinta di una bimba”

Chi è Giulia Honegger, la nuova giovane e bella fidanzata di Fedez

