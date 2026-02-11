Sprechi per mezzo miliardo e rischi catastrofici | cosa scrive il generale Battisti sul nuovo aeroporto di Firenze

Il generale Battisti mette in guardia: i costi del nuovo aeroporto di Firenze sono saliti a 440 milioni di euro, e i contribuenti italiani pagheranno 150 milioni. La restante parte arriva dalla società di gestione italo-argentina. Tra sprechi e rischi, le preoccupazioni aumentano, mentre il progetto prosegue senza chiarezza sui benefici concreti.

Costa 440 milioni: 150 li pagheremo noi contribuenti. Il resto la società di gestione italo-argentina. Succede raramente in Italia che governo e opposizione vadano d'accordo su qualcosa. Ma se accade, non è detto che la strada scelta sia la più sicura, efficace ed economica.

