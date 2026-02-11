Sport e solidarietà Dal torneo di scherma fondi per Piccole Stelle

Sport e solidarietà vanno spesso a braccetto con risultati da applausi. Lo dimostra la prima edizione del trofeo di scherma "Stelle filanti in pedana" ospitato giorni fa al centro sportivo della Pruniccia (nella foto) e promosso dal club " Scherma Versilia " guidato dalla pluripremiata campionessa olimpionica Margherita Zalaffi. La risposta è stata straordinaria con la presenza di oltre 150 atleti provenienti dalle province di Lucca, Pisa, Livorno, Chiavari, Rapallo e La Spezia. La kermesse ha coinvolto tutte le fasce d’età, portando in pedana le categorie prime lame, cuccioli, pulcini e principianti, fino agli adulti, unendo generazioni diverse sotto il segno del fair play. 🔗 Leggi su Lanazione.it

