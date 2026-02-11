Sporco cucina fatiscente e cibo conservato male | chiuso un centro di cottura del Lecchese

Un centro di cottura nel Lecchese è stato chiuso questa mattina dopo aver scoperto condizioni igieniche pessime. Le verifiche hanno rivelato ambienti sporchi, muri scrostati e cibo conservato in modo scorretto. Cuochi e personale non erano preparati a rispettare le norme di sicurezza alimentare. La struttura, che operava da tempo, ora rischia di rimanere inattiva fino a quando non saranno risolti i problemi.

Lecco, 11 febbraio 2026 – Sporco ovunque, muri scrostati, cibo conservato male, cuochi e addetti ai lavori impreparati. Gli ispettori di Ats Brianza hanno chiuso un centro di cottura del Lecchese, dove vengono preparati piatti che vengono poi serviti nelle mense e nei refettori di diverse aziende di tutta la zona. A guidare i controlli sono stati gli ispettori dell' Ispettorato del lavoro territoriale. Con loro anche i carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro, e gli ispettori dei servizi di Sicurezza alimentare e igiene degli alimenti e della nutrizione di Ats della Brianza. Cosa è stato riscontrato nel centro cottura del Lecchese . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sporco, cucina fatiscente e cibo conservato male: chiuso un centro di cottura del Lecchese Approfondimenti su Lecce Cucina Cucina degli orrori in un ristorante del centro di Napoli, cibo sequestrato e locale chiuso Un ristorante nel centro di Napoli è stato chiuso dopo un controllo di routine che ha evidenziato gravi irregolarità igienico-sanitarie. Hytale: Guida a Cucina e Ricette – Come funzionano cibo, buff e stazioni di cottura In Hytale, la gestione del cibo è fondamentale per il progresso e la sopravvivenza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. In questi giorni mi state chiedendo in tanti “qual è il panno per pulire le fughe” Attenzione: spesso si fa confusione MINI POWER = la fibra studiata per rimuovere sporco, unto e grasso (top in cucina), sempre in accoppiata con la sua asciugatura: DIAMON - facebook.com facebook

