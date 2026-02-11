Sporchi affari con i rifiuti | chi ha insozzato terreni aree protette e cave del Foggiano per fare soldi

La polizia ha scoperto un giro di rifiuti speciali che ha coinvolto diverse zone del Foggiano. Secondo le indagini, circa 300 mila tonnellate di rifiuti sono state smaltite illegalmente tra cave abbandonate, terreni agricoli e aree protette. Chi ha operato ha cercato di risparmiare sui costi, evitando le procedure di gestione corrette e mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica. Gli investigatori stanno cercando di identificare i responsabili di questa attività illecita.

Una montagna di rifiuti speciali - di circa 300mila tonnellate - smaltita abusivamente tra cave abbandonate, terreni agricoli e aree protette al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedura di gestione dei.

