Spintronica rivoluzionata | nuova origine per la magnetoresistenza inusuale non più effetto spin

La ricerca pubblicata su National Science Review cambia le carte in tavola sulla magnetoresistenza inusuale. Per oltre dieci anni si è pensato che l’effetto dipendesse dalle correnti di spin, ma ora gli scienziati dimostrano che in realtà è causato dallo scattering elettronico all’interfaccia, influenzato da magnetizzazione e campo elettrico. Il risultato potrebbe aprire nuove strade per lo sviluppo di dispositivi più efficienti.

Una ricerca pubblicata su National Science Review mette in discussione un decennio di teorie sulla magnetoresistenza inusuale, dimostrando che l'effetto non dipende dalle correnti di spin, come precedentemente ipotizzato, ma dallo scattering elettronico all'interfaccia controllato da magnetizzazione e campo elettrico. Questa scoperta, condotta dai professori Lijun Zhu e Xiangrong Wang, potrebbe rivoluzionare la progettazione dei dispositivi spintronici, aprendo nuove frontiere nella tecnologia dei materiali. La spintronica, un campo in rapida evoluzione dell'elettronica, si basa sull'utilizzo dello spin degli elettroni per creare dispositivi più efficienti e performanti.

