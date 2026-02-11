Nicolas Cage e il cast di Spider-Noir mostrano le prime immagini ufficiali della serie Amazon. Le foto promozionali in bianco e nero e a colori mettono in evidenza il volto della star premio Oscar, che interpreta un personaggio misterioso. I fan possono già intravedere l’atmosfera cupa e intrigante dello show, che promette di portare un tocco noir nel panorama delle serie TV.

La star premio Oscar e gli altri protagonisti dello show conquistano i fan nelle foto promozionali a colori e in bianco e nero. A distanza di molti mesi dalla pubblicazione della prima immagine di Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly, la star e il resto del cast tornano protagonisti in una prima gallery fotografica della serie Spider-Noir. La serie live action spin-off dello Spider-Verse di Oren Uziel e Steve Lightfoot, sbarcherà presto in streaming e Amazon MGM ha pubblicato una serie di scatti in bianco e nero e a colori, proprio come sarà rappresentata sullo schermo. Nicolas Cage è Ben Reilly alias The Spider: un eroe più oscuro e disilluso La serie è ispirata alla popolarissima run a fumetti di Spider-Man Noir, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir: Nicolas Cage e il resto del cast nelle prime immagini ufficiali della serie Amazon

Approfondimenti su Spider Noir

Nicolas Cage si mostra in tutta la sua interpretazione di detective anni ’30 nelle prime immagini ufficiali di Spider-Noir, la nuova serie di Prime Video.

Ultime notizie su Spider Noir

