Spezia Bari è già una tappa fondamentale Vietato sbagliare per l’orgoglio e la classifica

Questa sera lo Spezia affronta il Bari in un match decisivo. Dopo la brutta sconfitta contro l’Entella, gli Aquilotti sanno di non poter fallire. La partita, in programma alle 20, rappresenta una vera e propria occasione per rialzare la testa e migliorare la classifica. Per il team di casa, la vittoria è l’unica strada per restare in corsa.

Vincere o quanto meno non perdere per restare a galla. Per gli Aquilotti, dopo la disastrosa prestazione contro l’Entella, il match di questa sera con il Bari (ore 20) è quasi da ’dentro o fuori’. Passi falsi ne sono stati commessi a iosa in questo infausto campionato, ora non ci sono più margini per commetterne altri. È la classifica a dirlo: a 15 giornate dalla fine i bianchi non hanno più alternative, sono obbligati a dare un segnale forte, di svolta non più rinviabile. Giocare con l’acqua alla gola è difficilissimo, ma la drammatica situazione attuale lo impone. Servirà una prova di grande spessore tecnico, tattico e agonistico, la classica prestazione da ’cuore oltre l’ostacolo’ nella quale dovranno emergere voglia di vincere, carattere, determinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera lo Spezia si presenta a Bari con il morale a pezzi dopo una sconfitta che fa male.

