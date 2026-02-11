Sparatoria in una scuola secondaria | 9 persone uccise e 27 feriti bilancio provvisorio Il Canada in lutto

Una sparatoria ha sconvolto Tumbler Ridge, una piccola comunità della Columbia Britannica. Nove persone sono state uccise e 27 ferite in un attacco avvenuto il 10 febbraio in una scuola secondaria. La polizia ha già avviato le indagini, mentre la comunità si stringe nel dolore.

È salito a nove morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta il 10 febbraio a Tumbler Ridge, piccola comunità della Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Sette persone sono state uccise all’interno della Tumbler Ridge Secondary School, mentre altre vittime sono state trovate in un’abitazione collegata all’episodio. Il sospettato è stato rinvenuto morto; secondo le autorità si tratterebbe di un suicidio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada.

Una strage si è consumata in una scuola canadese, dove nove persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tumbler Ridge

Argomenti discussi: Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Canada, sparatoria in una scuola, 10 morti compreso l’assalitore; Canada: sparatoria in una scuola, 9 morti e 27 feriti; Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti.

Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it

Canada, sparatoria in scuola British Columbia: almeno 10 morti e 27 feritiE' successo a Tumbler Ridge, nella parte occidentale del Paese. Carney: Devastato da violenza orribile ... adnkronos.com

#Canada – Il premier Mark #Carney sospende il viaggio programmato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco dopo la sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge che ha provocato almeno dieci morti, compreso l'attentatore. Lo riferisce il suo ufficio, che x.com

10 morti in Canada per una sparatoria a scuola. Preghiamo per le vittime e i loro familiari. Quanto al colpevole, per Repubblica sarebbe una "donna" ma i media canadesi parlano di "woman dressed" (travestito da donna) e "trans men" Sembra sia l'ennesimo - facebook.com facebook