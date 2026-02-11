Sparatoria al Villaggio Dusmet arrestato il presunto responsabile

Una sparatoria si è svolta nel quartiere Villaggio Dusmet domenica pomeriggio. Intorno alle 15, un alterco tra due persone è finito con alcuni colpi di fucile. Un uomo di 48 anni è stato ferito e portato in ospedale. La polizia ha subito fermato e arrestato il giovane sospettato di aver aperto il fuoco. La vicenda è ancora sotto investigazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpi di fucile dopo un alterco: ferito un 48enne. È stato fermato e arrestato il giovane ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta domenica pomeriggio, intorno alle 15, nel quartiere Villaggio Dusmet. A finire in manette è un 27enne catanese accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo – che si trovava già agli arresti domiciliari nella stessa zona – avrebbe esploso due colpi di fucile al termine di un acceso diverbio con un 48enne, pregiudicato e residente poco distante. Il primo sparo sarebbe stato indirizzato contro l’abitazione di un parente della vittima, provocando un foro sulla parete dell’edificio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sparatoria al Villaggio Dusmet, arrestato il presunto responsabile Approfondimenti su Villaggio Dusmet Sparatoria al Villaggio Dusmet, pregiudicato ferito ad una coscia: indagini in corso Questa pomeriggio alle tre, un uomo di 48 anni con precedenti penali è stato colpito alla coscia da un colpo di pistola nel quartiere Villaggio Dusmet. Catania, 48enne ferito a colpi di pistola nel Villaggio Dusmet: arrestato dopo il ricovero Un uomo di 48 anni è stato ferito a colpi di pistola nel quartiere Villaggio Dusmet a Catania. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Villaggio Dusmet Argomenti discussi: Sparatoria al Villaggio Dusmet, pregiudicato ferito ad una coscia: indagini in corso; Catania, colpi di arma da fuoco al Villaggio Dusmet: fermato un uomo; Sparatoria al villaggio Dusmet; Sparatoria al Villaggio Dusmet, pregiudicato ferito ad una coscia: indagini in corso. Sparatoria a Catania dopo lite tra vicini: 48enne ferito, arrestato 27enneLe indagini, avviate immediatamente dagli agenti della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. cosenzachannel.it Catania, arrestato l’uomo che domenica sera ha sparato e ferito un vicino al Villaggio DusmetUn 27enne di Catania è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver sparato con un fucile durante una lite al Villaggio Dusmet. La vittima, colpita a una gamba, è stata operata al Cannizzaro. La Pol ... corrieretneo.it Spara col fucile al vicino di casa: arrestato 27enne al Villaggio Dusmet Catania: il giovane era ai domiciliari, l'uomo colpito... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Spari al Villaggio Dusmet: un ferito x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.