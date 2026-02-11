Sparano con una pistola per costringere un ragazzo a prelevare 500 euro al bancomat | arrestati 2 giovani

La polizia di Brescia ha arrestato due giovani, uno di 24 anni e l’altro di 17, con l’accusa di aver rapinato un ragazzo. I due avrebbero minacciato la vittima con una pistola per costringerlo a prelevare 500 euro al bancomat. L’episodio è avvenuto in città, e gli agenti sono riusciti a bloccare i sospetti poco dopo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.