Sparano con una pistola per costringere un ragazzo a prelevare 500 euro al bancomat | arrestati 2 giovani
La polizia di Brescia ha arrestato due giovani, uno di 24 anni e l’altro di 17, con l’accusa di aver rapinato un ragazzo. I due avrebbero minacciato la vittima con una pistola per costringerlo a prelevare 500 euro al bancomat. L’episodio è avvenuto in città, e gli agenti sono riusciti a bloccare i sospetti poco dopo.
La polizia di Stato di Brescia ha arrestato per rapina aggravata in concorso un 24enne e un 17enne. I due avrebbero minacciato un ragazzo per costringerlo a prelevare 500 euro. Fuggito il terzo complice.🔗 Leggi su Fanpage.it
Accerchiato, minacciato con coltello e pistola e caricato in auto: “Devi prelevare 500 euro al bancomat”: notte di terrore a Brescia
Questa notte a Brescia un uomo è stato preso di mira da tre ragazzi armati.
Sparo vicino alla testa e coltello alla gola per fargli prelevare 500 euro dal bancomat
Nei giorni scorsi, un uomo è stato vittima di una rapina violenta in via Creta, a Brescia.
