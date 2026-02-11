Spalletti incredulo ' Arabia arriva un' offerta milioni

L’allenatore Spalletti appare sorpreso dall’offerta arrivata dall’Arabia, che si aggira sui milioni. La Juventus, intanto, riflette con attenzione sulle mosse da fare, considerando le conseguenze di un eventuale affare. La decisione finale ancora non è stata presa, ma l’aria di cambiamento si fa sentire.

La dirigenza bianconera sta valutando con cautela le implicazioni di una possibile operazione di mercato, prendendo atto di una situazione che richiede decisioni rapide ma ponderate. In un contesto di bilancio sotto osservazione, emerge una proposta dall’Arabia Saudita, valutata intorno ai 40 milioni di euro, che riguarda un centrocampo chiave. Spalletti osserva la dinamica con pragmatismo, mirato a preservare una struttura competitiva mentre si aprono scenari di intervento estivo. Il club è impegnato a costruire una Juventus in grado di reggere le richieste tecniche affidate alla guida tecnica, senza tralasciare la necessità di ripristinare equilibrio economico e sportivo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la partita di FA Cup tra Liverpool e Barnsley, l’allenatore può aver deciso di sostituire Chiesa dopo 60 minuti.

Le voci su un possibile addio di Mohamed Salah all’Liverpool si fanno sempre più insistenti.

"MALEN COMPRARE, PAURA NON AVERE". La Roma agguanta la Juventus al 4° posto con due gol del centravanti olandese che sta rendendo agitate le notti di Madama Da una parte c'è Spalletti che considera McKennie più forte, come centravanti, di Davi x.com

