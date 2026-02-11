Spahija | Partita meravigliosa ma alcuni errori
La Reyer Venezia apre la sua avventura in EuroCup con una vittoria importante contro l’Hapoel Gerusalemme. La squadra di Spahija ha giocato una partita molto valida, dimostrando di essere in forma e di aver fatto passi avanti. Tuttavia, l’allenatore ammette che ci sono stati alcuni errori da migliorare, anche se nel complesso la prestazione è stata positiva.
La Reyer Venezia si presenta in EuroCup con una vittoria significativa contro l’Hapoel Gerusalemme, evidenziando una crescita collettiva e una gestione tattica in grado di fronteggiare una formazione di alto livello. La prestazione ha mostrato equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva, con spirito di gruppo e una capacità di adattamento durante i momenti clou della gara. L’esito positivo viene accompagnato da riflessioni sull’andamento della squadra, sull’attenzione a errori ancora presenti e sulle prospettive per le prossime uscite della stagione. In conferenza stampa, l’allenatore Neven Spahija ha valorizzato la prestazione di squadra, sottolineando che l’impegno è stato apprezzabile e che la vittoria premia l’intero gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Spahija elogia la squadra: "Partita meravigliosa, difesa eccellente nella ripresa
La Reyer Venezia ha vinto in trasferta contro Manresa in una partita che ha messo in mostra una difesa solida e una buona gestione del ritmo.
