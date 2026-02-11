La Reyer Venezia apre la sua avventura in EuroCup con una vittoria importante contro l’Hapoel Gerusalemme. La squadra di Spahija ha giocato una partita molto valida, dimostrando di essere in forma e di aver fatto passi avanti. Tuttavia, l’allenatore ammette che ci sono stati alcuni errori da migliorare, anche se nel complesso la prestazione è stata positiva.

La Reyer Venezia si presenta in EuroCup con una vittoria significativa contro l’Hapoel Gerusalemme, evidenziando una crescita collettiva e una gestione tattica in grado di fronteggiare una formazione di alto livello. La prestazione ha mostrato equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva, con spirito di gruppo e una capacità di adattamento durante i momenti clou della gara. L’esito positivo viene accompagnato da riflessioni sull’andamento della squadra, sull’attenzione a errori ancora presenti e sulle prospettive per le prossime uscite della stagione. In conferenza stampa, l’allenatore Neven Spahija ha valorizzato la prestazione di squadra, sottolineando che l’impegno è stato apprezzabile e che la vittoria premia l’intero gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Spahija: "Partita meravigliosa, ma alcuni errori

Approfondimenti su Reyer Venezia

La Reyer Venezia ha vinto in trasferta contro Manresa in una partita che ha messo in mostra una difesa solida e una buona gestione del ritmo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Reyer Venezia

Argomenti discussi: BKT Eurocup BAXI Manresa – Umana Reyer 75-91; Reyer, Spahija: Domenica a Napoli ci aspetta un altra dura battaglia ma lotteremo per conquistare un altra vittoria; Reyer, Spahija: Manresa solo a 75 punti: un grande lavoro per una grande vittoria; Coach Spahija | Ottima difesa lavoro eccellente.